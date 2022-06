75 jaar Cycloongroep Borculo: ‘Traditionele scouting moderniseert mee’

De Canadese militair Roderick MacGeachie was direct na de oorlog gangmaker achter een jongensgroep die - toen nog - als padvinders aan de slag ging. Later dat jaar volgde op initiatief van Sytske van Drooge-Stoffel een meisjesgroep, een paar jaar later gevolgd door een rooms-katholieke jongensgroep. De MacGeachie-groep ‘padvinderde’ aanvankelijk op de heide achter de Leo Stichting en vanaf 1950 in het bos op de Sprakelberg bij Geesteren. In 1978 fuseerden de drie Borculose groepen en sinds 1991 is de accommodatie in het bos op de Sprakelberg zodanig uitgebreid dat alle scouts daar ook terecht kunnen.