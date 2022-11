75 miljoen veur 13 minute

Met video Gerrit doopt zijn wielercafé om tot WK-kroeg ‘We can come an end’: ‘Ik doe het voor Louis’

DOETINCHEM - Gerrit Geuvers heeft zijn wielercafé Parijs is nog ver omgedoopt tot WK kroeg We can come an end. Speciaal voor het deze week begonnen WK voetbal. ,,Ik ben vooral fan van Van Gaal, met zijn steenkolenengels. Ik doe het voor hem.”

22 november