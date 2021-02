755 gifvaten veilig opgeslagen, nog zo’n 500 te gaan

Landelijke belangstel­ling voor extreem late oliebollen uit Eibergen: ‘Alles voor het goede doel’

2 februari EIBERGEN - Oliebollen in februari? Toch komen ze zaterdag in Eibergen uit het vet om geld in te zamelen voor het Duchenne Parents Project. De belangstelling is zo groot dat het een logistieke uitdaging wordt om de bollen coronaproof aan de man te brengen.