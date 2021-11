80-plussers uit Oost-Achterhoek worden naar Enschede verwezen voor boosterprik; wethouder maakt zich zorgen

,,Ik vind de bereikbaarheid van vaccinatielocaties met name voor deze doelgroep erg belangrijk. Veel senioren zonder uitgebreid netwerk zijn niet in de gelegenheid helemaal naar Enschede te reizen voor een boosterprik", aldus de wethouder. ,,Ik heb in een mail mijn zorgen geuit.”



Een 90-jarige inwoner van Winterswijk had zich deze week gemeld bij de gemeente met de mededeling niet in staat te zijn naar Enschede af te reizen. Toch wil ze zo snel mogelijk een boosterprik halen.



,,Ze hoeft niet naar Enschede”, reageert een woordvoerder van de GGD. ,,Ze kan ook wachten tot de vaccinatielocatie in Oost Gelre opent.” Volgende week 29 november wordt in Lichtenvoorde een locatie geopend waar ook een boosterprik kan worden gehaald. Dit is aan de Varsseveldseweg 8-12.