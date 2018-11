8000 kaarten voor vrijdag van Zwarte Cross opnieuw in verkoop

‘Omdat de service tijdens de start van de voorverkoop niet optimaal was, hebben we zonder enige aarzeling besloten om van onze ticketvoorwaarden af te wijken en onze bezoekers tegemoet te komen’, schrijf het festival op haar website. ‘Deze vrijdag dagkaarten zijn namelijk door ons weer ingenomen vanwege dubbele bestellingen. Vandaar dat wij deze kaarten opnieuw beschikbaar kunnen stellen. Om taferelen als die van afgelopen zaterdag te voorkomen, gaan we met een wachtrij werken waar bezoekers bij grote drukte in komen te staan. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het komende zaterdag voorspoedig gaat verlopen.’