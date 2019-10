85-jarige Eibergse gaat voor de 32ste keer met collectebussen op de deel

video Boerenpro­test op het school­plein met kaas, worst en komkommer

1 oktober ZELHEM - Waar duizenden boeren in Den Haag bijeen kwamen voor een massa-protest, was er in dorpen in de regio ook ruimte voor kleine protestacties van lokale boeren. Achterhoekse basisscholieren werden onder meer in Toldijk en Steenderen getrakteerd op kaas, worst, komkommer en tomaat. In Zelhem parkeerden de boeren hun trekkers op het schoolplein.