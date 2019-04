86-jarige zwaargewond na aanrijding, drietal in auto slaat op de vlucht

Dat meldt de politie Berkelland zondag aan het begin van de avond via Facebook.



Volgens de politie werd de bejaarde man van achteren aangereden op de Geesterseweg even buiten het dorp. Vervolgens gingen de mannen er vandoor. Het slachtoffer is zwaargewond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De politie achterhaalde het trio via een bericht in een buurtpreventieapp. De auto werd door een van de gebruikers van de app gezien in het dorp, waarna de drie inzittenden zijn aangehouden. Ze zijn naar het bureau in Doetinchem gebracht voor verhoor.