90 huishoudens in Hengelo al 11 dagen zonder internet, telefoon en tv door glasvezelstoring KPN

En doet gevoeglijk ook de televisie het niet, werken de 'vaste’ telefoons niet meer, is er geen radio en is telewerken dus praktisch onmogelijk. En dat nu al 11 dagen op rij.



Een van de slachtoffers is Frans Geurtsen. Hij is een van de bewoners van de Vordenseweg en de Snethlageweg die getroffen zijn door de storing. ,,Dit is echt rampzalig voor mensen die thuiswerken. Op vrijdagochtend 18 december is rond 9.30 uur bij grondwerk - er wordt een starterswoning gebouwd op die plek - een glasvezelkabel kapot getrokken. Die kabels liggen op 40 centimeter onder de grond. Meteen waren tussen de 80 en 90 huishoudens hun internet kwijt inclusie radio, tv en vaste telefoon.”



De meeste getroffen huishoudens hebben KPN als provider voor hun glasvezel, weet Geurtsen. Dat bedrijf werd gewaarschuwd. Geurtsen: ,,In de loop van de middag is er iemand komen kijken maar er gebeurde niets.”