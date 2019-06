900 dode varkens gevonden in schuur in Winterswijk

Borculose synagoge wil meer laten zien over verleden

10:39 BORCULO Stichting Synagoge Borculo wil in de toekomst meer laten zien over het Joodse verleden in het stadje aan de Berkel. Plannen voor uitbreiding van de educatieve functie van de synagoge worden mogelijk, nu de stichting door donaties schuldenvrij is.