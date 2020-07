‘A'j plat könt praoten, mo'j 't ok können schrieven’

,,Dialect is naast een mooie taal een stukje erfgoed dat bewaard moet blijven. Net als oude ambachten. Maar ik maak me geen illusies. De jeugd spreekt het dialect niet meer. Mijn eigen kleindochter klinkt haast alsof ze uit Bloemendaal komt." Toch wordt er de laatste jaren in het onderwijs weer aandacht besteed aan het Achterhoeks dialect.



,,Er zijn gelukkig een aantal initiatieven, onder de paraplu van het ECAL, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Zoals het bijhouden van een woordenboek. Daarin kun je bijvoorbeeld vinden of een woord met oa of ao moet worden geschreven. Met een aantal liefhebbers geven we sinds anderhalf jaar maandelijks een digitale krant in het Achterhoeks uit."