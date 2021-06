A Klinieken wil verloederd pand in Gorssel verkopen, tot vreugde van buren: ‘Mooi, erger dan dit kan het toch niet worden’

Verloederd pand in Gorssel nog altijd een doorn in het oog van buren: ‘Vinden door steenmar­ters aangevre­ten kippen in huis’

6:45 Het verpauperde pand van A Klinieken aan de Hoofdstraat in Gorssel is al jaren een bron van ergernis voor buurtbewoners. Het pand is zwaar verweerd, inmiddels staat het onkruid meters hoog, groeien er boompjes in dakgoten en is de isolatie aangevreten door steenmarters. ,,Onbegrijpelijk dat er niks gebeurt. De verloedering heeft nu zijn toppunt bereikt.”