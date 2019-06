A18 dit weekeinde gedeeltelijk dicht door bouw ecobrug

Dit weekend wordt gewerkt aan de liggers van het ecoduct ‘Koekendaal’. Afgelopen nacht werden ze al over de linkerrijbaan geplaatst en ditzelfde gebeurt aankomende nacht, alleen dan over de andere rijbaan. Deze liggers vormen het dek van het ecoduct. Na de afronding van de bouwwerkzaamheden wordt het ecoduct beplant met inheemse struiken en loofhout. De opening zal naar verwachting in december 2019 plaatsvinden.

Omrijden

Rijkswaterstaat Oost-Nederland meldt dat het verkeer het hele weekend last heeft van de afsluiting. De A18 richting Arnhem is tussen Varsseveld en de aansluiting Doetinchem-Oost vandaag tot 23.30 uur afgesloten.

Ecoduct Koekendaal

Het ecoduct of wildviaduct verbindt de twee delen van het ruim veertig hectare grote natuurgebied Koekendaal.



Het is in feite een brede brug over de A18 waar planten en bomen op groeien. Daarover kunnen dieren van de natuurgebieden passeren. De snelweg is nu een belemmering voor dieren als reeën, dassen en kamsalamanders.