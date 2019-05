A18 weekeinde dicht door bouw ecobrug

De snelweg gaat in de richting van Didam dicht van vrijdag 20 uur tot zaterdagnacht 23.30 uur. Vervolgens wordt de A18 afgesloten in de richting van Varsseveld, van zaterdag 23.30 uur tot maandag 05.00 uur. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van ongeveer vijftien minuten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.



Het ecoduct of wildviaduct verbindt de twee delen van het ruim veertig hectare grote natuurgebied Koekendaal. Het is in feite een brede brug over de A18 waar planten en bomen op groeien. Daarover kunnen dieren van de natuurgebieden passeren. De snelweg is nu een belemmering voor dieren als reeën, dassen en kamsalamanders.



De aanleg van het ecoduct wordt betaald door Rijkswaterstaat. Als het is opgeleverd zorgt de gemeente Doetinchem, eigenaar van de Koekendaal, voortaan voor het onderhoud.