Aalten blijft zich verzetten tegen krimp van brandweer

Dickens festijn in Bronkhorst trekt 3000 bezoekers

22 december BRONKHORST – Vorig jaar leek winterfestival Dickens in Bronkhorst in een dip terecht te komen. IJskoud weer en concurrentie van het populaire Dickensfestijn in Deventer speelde de organisatie parten. ,,Deze keer gaat het beter. We zijn een weekeinde vroeger en hebben alles uit de kast gehaald’’, zegt Marian Zuidema van het Ondernemersgilde Bronkhorst.