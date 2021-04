Aalten en Montferland aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem

Victoriaan­se weduwe trekt bekijks met rouwact op markt Vorden: ,,Er hangt een grafstem­ming in het land’’

2 april Bezoekers van de vrijdagmarkt in het centrum van Vorden keken vandaag verbaasd over de schouder toen een statige dame in vol rouwornaat over het plein liep. Een steunbetuiging aan plaatselijke ondernemers die het zwaar hebben door coronamaatregelen. Maar eigenlijk wilde deze lokale kunstenares, Verena op ten Noort, vooral haar eigen rouw delen. ,,Over het verlies van ons sociale leven en onze vrijheden, in een jaar tijd zijn we veel verloren.’’