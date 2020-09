Aalten en politie controleren recreatiewoningen op Schepersveld

Forse kritiek op uitstel van nieuwbouw voor Kardinaal Alfrink­school en obs De Marke in Neede

7:30 NEEDE/BORCULO - Er is forse kritiek op het nieuwe huisvestingsplan voor scholen in Berkelland. Daarin staat dat de Kardinaal Alfrinkschool en OBS De Marke in Neede niet eerder dan in 2024 samen naar een nieuw pand gaan. Dat is niet volgens afspraak en kost handenvol geld, zeggen de schoolbesturen VCO, Oponoa en Stichting Keender.