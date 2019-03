Aalten geeft deze eeuwenoude haardplaat terug aan Culemborg

Het stuk van meer dan drie eeuwen oud is in bezit van het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. 22 maart om 11 uur 's morgens zal Anton Stapelkamp, burgemeester van Aalten, de haardplaat overhandigen aan Joost Reus (loco-burgemeester Culemborg) en Nicole Spaans. De laatste is directeur van het Elisabeth Weeshuismuseum waar het stuk een plek krijgt.

Rampjaar

Op de haardplaat staan de wapens van Georg Friedrich, graaf von Waldeck (1620-1692). Na de verwoesting in 1672 - ook wel bekend in de vaderlandse geschiedenis als het ‘rampjaar’, omdat het land van meerdere zijden werd aangevallen - werd het kasteel in 1735 gesloopt. In 1812 is een laatste toren afgebroken. De restanten werden verkocht.



De haardplaat is aangekocht door de ‘vrederechter van het kanton Aalten’, mr. A.C.S. ten Bokkel. Tot 1935 sierde de plaat de haard van het pand op de Hoekstraat 5 in Aalten. De eigenares schonk later de plaat aan de Oudheidkamer van Aalten (nu Nationaal Onderduikmuseum).



De overdracht gebeurt na een verzoek vanuit Culemborg of Aalten bereid was de haardplaat terug te schenken.