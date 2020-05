Aalten goedkoopst van heel Nederland, Overbetuwe en Veenendaal ook in top 10

AALTEN - Als je zo min mogelijk gemeentelijke lasten wilt betalen, moet je in Aalten (gaan) wonen. In Aalten zijn namelijk de lokale lasten met 573 euro per jaar voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning het allerlaagst van heel Nederland. Het duurst ben je uit in Bloemendaal met 1440 euro per jaar.