Aalten legt uitspraak rechtbank tegen Kaemingk naast zich neer

Aalten is bij de Raad van State in Den Haag in beroep gegaan tegen de uitspraak van de bestuursrechter in Arnhem. Die vernietigde in september vorig jaar een deel van het bestemmingsplan voor het bedrijf.



De rechter kwam tot de conclusie dat de verkeers- en geluidsoverlast, die ’s ochtends tussen 06.00 en 07.00 uur en ’s avonds tussen 19.00 en 22.00 uur ontstaat, niet in het bestemmingsplan is geregeld.

Overlast

Drie omwonenden van het Aaltense bedrijf hebben de gemeente via de rechter verzocht op te treden tegen die overlast. De rechtbank in Arnhem gaf hen op twee onderdelen gelijk.



Aalten moet er van de rechtbank voor zorgen dat de drie hallen van Kaemingk alleen worden gebruikt van 07.00 uur tot 19.00 uur en niet van 06.00 uur tot 22.00 uur, zoals nu volgens de omwonenden in de praktijk het geval is. Ook moet er een nieuw geluidonderzoek komen, vindt de rechtbank.

Legaliseren

Aalten stelde woensdag in Den Haag dat de activiteiten van Kaemingk gelegaliseerd kunnen worden in een nieuw bestemmingsplan. De verantwoordelijke wethouder gaat dat aan de gemeenteraad voorleggen, zei de advocaat van het college van b en w, Vera Textor.



Volgens haar moet worden vastgelegd dat Kaemingk een groothandel is en niet een distributiecentrum. Zowel Aalten als Kaemingk vinden de uitspraak van de rechtbank niet deugen. De rechtbank zou ten onrechte alle locaties van Kaemingk op een hoop hebben gegooid en het bestemmingsplan verkeerd hebben uitgelegd.



Ook een van de omwonenden liet zich vertegenwoordigen in Den Haag door een advocaat. Hij benadrukte dat hij al vijf jaar geluidoverlast heeft maar dat de gemeente zijn bezwaren niet serieus neemt.

Schorsing