Aalten: maximaal een jaar in chalet na scheiding of bij verbouwing

Alle zeven partijen in de gemeenteraad steunden gisteravond een motie, waarin wethouder Ted Kok werd opgedragen het tijdelijk wonen mogelijk te maken. CDA'er Raimond Smit: ,,Wij ontvangen signalen van gevallen waarbij dringend behoefte is aan tijdelijke woonruimte, bijvoorbeeld in geval van een scheiding of huiselijk geweld."