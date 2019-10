Aalten waarschuwt voor oplichter die zich voordoet als medewerker gemeente

Video Groenlo in de ban van de Slag om Grolle: ‘We zijn veroverd door Frederik Hendrik, niet bevrijd’

11:10 Amper 600 Spanjaarden streden in 1627 tegen liefst 25.000 soldaten van het Staatse leger. De inzet was het vestingstadje Groenlo. Vanaf morgen wordt de Slag om Grolle drie dagen lang feestelijk herbeleefd. Maar hoe ging het er in die zwarte, angstige tijd eigenlijk echt aan toe? En waren de Grollenaren wel zo blij met 'bevrijder' Frederik Hendrik?