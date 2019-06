Aalten wil nóg meer info over Laborijn na 71 pagina’s tellend, vernietigend rapport

Over de inhoud van de vragen die de fracties hebben wil hij nog niets zeggen, voor er antwoorden op zijn gekomen van wethouder Joop Wikkerink (lid van het dagelijks bestuur van Laborijn) of de sociale dienst zelf.



,,We willen eerst een goed beeld hebben van alle feiten en omstandigheden voor we met een mening naar buiten treden’’, zegt Smit. ,,Duidelijk is dat dit een bijzondere kwestie is waar we zeer zorgvuldig mee moeten omgaan.’’



De Aaltense fracties krijgen naar verwachting nog deze week antwoorden op hun vragen, dat gebeurt achter gesloten deuren. Vermoedelijk komen alle partijen daarna afzonderlijk met hun visie op het rapport.