Aalten wil uitbreiding van snelle fietsverbindingen

Fiets is belangrijk

,,De wens voor betere fietsverbindingen hebben we vorig jaar vastgelegd in het raadsprogramma”, zegt wethouder Veldhuizen. Volgens dat programma van de coalitiepartijen CDA, PP en VVD speelt het fietsgebruik in Aalten een belangrijke rol . Betere fietsverbindingen zijn niet alleen vanwege de verkeersveiligheid belangrijk, ‘maar ook om de concurrentiepositie van de fiets verder te versterken.’ Volgens de gemeente kent Aalten al een hoog fietsgebruik, dat moet nog verder worden uitgebreid.

Ted Kok fietst

De Aaltense wethouder Ted Kok brengt dat al in de praktijk. De CDA’er krijgt elk jaar van de Aaltense gemeenteraad een ontheffing van de verplichting om te wonen in de gemeente waar hij werkzaam is. Kok woont in Didam en fietst sinds kort één keer per week van zijn huis naar het gemeentehuis.



De afstand van 35 kilometer legt hij in één uur en twintig minuten af op zijn elektrische fiets: van Didam over Zeddam, Etten, Terborg en Varsseveld naar de Markt in Aalten. In het nieuwe gemeentehuis heeft Kok de mogelijkheid om te douchen voordat hij aan zijn werkdag begint.