Aaltenaar (21) aangehouden na aanrijding met dodelijke afloop in Zevenaar

‘Diepste oorzaak van de crisis is menselijk gedrag’, analyseert Nout Wellink in Bredevoort

10:52 BREDEVOORT - Als het om de vorige (of de volgende) economische crisis gaat, moet je niet alleen de bankiers de schuld geven, of de nationale overheden. Volgens voormalig president van de Nederlandsche Bank Nout Wellink gaat het om de rol van alle mensen. ,,We moeten weten dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. De mensen moeten zelf veranderen. We moeten niet de mythe creëren dat bankieren veilig kan of veilig moet.”