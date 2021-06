Aaltenaar (21) heeft nog veel verdriet van overlijden vriend na val van zijn scooter: taakstraf geëist

Burgernet­ac­tie na pinpasfrau­de in Neede: wie pinde met meegenomen pas in Haren (Gr.)?

2 juni NEEDE/HAREN (Gr) - Via het platform Burgernet is woensdagavond een oproep verspreid om achter de identiteit te komen van de daders van een geval pinpasfraude. Daarbij zijn foto's getoond vanuit de geldautomaat in het Groningse Haren, waar korte tijd later met de meegenomen bankpas is gepind.