Aaltenaar plukt straks kersen, appels, walnoten en bessen in Beeles voedselbos

Kees Hensen opent midden in de coronacri­sis een hotel: 'We zijn vrijheid kwijt omdat we in angst leven'

29 november Midden in de coronacrisis opent Kees Hensen met zijn compagnons een boetiekhotel in Doetinchem én neemt Hotel De Wereld in Wageningen over. ,,Konden we niet laten lopen”, zegt de Doetinchemmer over het misschien wel beroemdste hotel van het land.