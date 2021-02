Aaltens terras ook in 2021 groter én gratis

waterpolo BZC is na verlies tegen Donk wel uitgeteld in beker­strijd

13 februari Twee kwarten hield BZC het vol in de bekerwedstrijd tegen Donk, daarna raakte bij de Borculose waterpoloërs langzaam de pijp leeg (9-12). De derde nederlaag in vier duels betekende zaterdag dat de ploeg nagenoeg is uitgeschakeld in het bekertoernooi.