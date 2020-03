Aaltense boer maakt live ‘televisie-uitzending’ met koeien: ‘Meer werk dan ik dacht’

‘Blij in de wei’, zo heet de livestream waarin Erik Luiten uit Aalten laat zien hoe zijn koeien voor het eerst naar buiten mogen. Wat begon als een idee in ‘Aaltense stijl’, zoals Luiten dat zelf omschrijft, eindigde in een heuse televisie-uitzending.



,,Vorig jaar was het zo druk, dat we direct dachten: dit doen we volgend jaar weer’’, zegt Luiten. ,,Maar toen was daar het coronavirus, waardoor we wel iets anders moesten verzinnen.’’ En dat andere kwam er, in de vorm van een live uitzending op Facebook.