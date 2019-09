Aaltense boer mag varkensstal niet bouwen

Volgens de Raad van State kunnen juridische obstakels, zoals de PAS-uitspraak (Programmatische Aanpak Stikstof) van afgelopen mei, niet omzeild worden met deze spoedprocedure. Daardoor kan de varkenshouder ook geen voorschot nemen op de bouwvergunning, die nog lang niet zeker is.



Dit nadat Van de Wolfshaar eerder al akkoord had gekregen voor de uitbreiding van zijn stal. De rechtbank in Arnhem moet later dit jaar in een bodemzaak beoordelen of het terecht was dat die vergunning alsnog is vernietigd.



Bij de Raad van State is volgende week een andere zaak over het bestemmingsplan, waar onder meer het gewijzigde bouwvlak voor de uitbreiding beoordeeld wordt. Dat gaat over de kern van het conflict: de stal schuift een meter of zes op.