Aaltense jongeren chillen en zwemmen in virtuele ‘Slingeplas’

Wat missen jongeren het meest in coronatijd? Die vraag stelde horecaondernemer Frank Wensink van de Hofnar zichzelf. ,,Ze kunnen elkaar niet ontmoeten, de horeca is dicht, er zijn geen evenementen.”

De Aaltenaar vond een internet-toepassing die die mogelijkheid van ontmoeting wel biedt. Wensink: ,,Zoom en Facetime zijn alleen op een plat scherm te zien, dat doe je in eigen kring of voor een vergadering. Je weet wie je tegenkomt. Daar is niets spontaans aan.”

Volledig scherm Ja, je kunt hier naar binnen. © De Hofnar/Mibo

Via Mibo van de Haagse software-ontwikkelaars Q42 kwam Wensink terecht op de ‘eilanden’ van Sunny Beach. Wie daar inlogt kan rondlopen, rondkijken en praten, is vrij om door de ruimte te bewegen. En daar ontmoet je anderen, in 3D, in een omgeving die aan een computergame doet denken.

,,Je weet niet wie er aanwezig is, dat kunnen bekenden zijn of niet. Je kunt bij elkaar gaan staan, maar ook rondlopen een ander groepje opzoeken en daarmee gaan praten.”

Een demonstratie

Of iets gaan doen, want een kleine demonstratie leert dat op zo’n eiland allerlei activiteiten mogelijk zijn. De naam zegt het al: Sunny Beach is een strand. Daar loop je naar toe en je kunt zelfs het ‘water’ in om te zwemmen. Bij dat strand is een café in ‘saloon’-stijl.

De piano in de hoek nodigt uit om op te spelen – dat kan. Op de eerste verdieping staat een stamtafel. Wensink: ,,Zaterdagavond hebben we het met een man of twintig uitgeprobeerd, toen begonnen ze te kaarten.”

Volledig scherm Uitzicht vanaf de verdieping op het plein voor het café. © De Hofnar/Mibo

Buiten staat een podium, waarop je vanachter de microfoon de mensen op het pleintje voor de kroeg kunt toespreken. Dat geluid is voor iedere aanwezige duidelijk hoorbaar. Het geluid is realistisch: als iemand van je wegloopt neemt zijn volume af, wie dichterbij komt wordt weer duidelijker te verstaan. Maar er kan ook een dj optreden of een pubquiz worden gespeeld., worden afgesproken bij een escaperoom.

Elkaar ontmoeten

Net als in het echt, als je Aalten, Dinxperlo of Bredevoort in gaat om mensen te ontmoeten. Wensink benadrukt dat het daar ook om gaat: ,,Elkaar ontmoeten, met elkaar praten, dat is het belangrijkste. Jongeren die het zwaar hebben vanwege de coronamaatregelen kunnen elkaar hier ontmoeten.”

Wensink is horecaondernemer, maar het gaat bij de eilanden van Sunny Beach niet om het geld verdienen. ,,Dit is te belangrijk om er geld mee te verdienen. We doen dit ook niet als bedrijf, maar samen met Figulus. We hebben wel subsidie van de gemeente gevraagd, maar daar moeten we niet op wachten. We gooien het vrijdagavond al live.”

Volledig scherm Op het plein staat een podium met microfoon: spreek je uit! © De Hofnar/Mibo

Of er ook belangstelling is voor Sunny Beach? ,,Geen idee”, zegt Wensink. ,,In deze opzet, met die tien verschillende eilanden, bestaat het nog nergens. Ik heb het zelf getest met een groep, die was laaiend enthousiast.”

Vrijdagavond acht uur

De opzet is eenvoudig: vanaf vrijdagavond acht uur kan dat. Inchecken (via sunnybeachonline.nl, toegang alleen voor jongeren uit de gemeente Aalten) via computer of laptop (niet op een telefoon, dat werkt niet) en dan naar binnen. Gratis, ook dat nog.

Naar Sunny Beach, Bloemendaal of Chersonissos, naar de Slingeplas, skioord Winterberg of het Spaanse Torremolinos. Kijk maar wie daar aanwezig is en ga een beetje rondhangen, kletsen of wat doen. Niet alles is voorgekookt. Wensink: ,,De jongeren bedenken zelf wel wat, dat kan de jeugd wel, zelf iets bedenken.”

Volledig scherm Een virtueel eiland: afspreken met je vrienden of gewoon rond dwalen en met andere jongeren in contact komen. © De Hofnar/Mibo