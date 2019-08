Aaltense mode-ondernemer in RvC woningcorporatie De Woonplaats

Klein Entink is mede-eigenaar van het familiebedrijf Klein Entink Fashion B.V. met vier modezaken in Aalten en Dinxperlo en actief als financieel consultant en toezichthouder. Volgens De Woonplaats heeft Klein Entink ‘diverse opdrachtgevers mogen bedienen en hierdoor een breed scala aan financiële en vastgoed gerelateerde werkzaamheden verricht. Daarnaast brengt hij veel kennis en ervaring met zich mee vanuit de rol van toezichthouder en is hij prima in staat om op te treden als klankbord en sparringpartner voor de directie’.



Bernd Jan Klein Entink is 45 jaar oud, gehuwd, vader van drie kinderen. Met zijn entree in de RvC bestaat die uit de volgende personen: Reinier van Broekhoven (voorzitter), Lucelle van Hövell (vicevoorzitter), Dick Janssen, Petra de Weerd-Nederhof, Jan Bram de Groot en Bernd Jan Klein Entink.