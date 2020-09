Aaltense woning dicht vanwege vondst drugs en wapens bij inval door arrestatieteam

Schipper Hans Sol als kind zo blij met tijdelijke ligplek in Oude IJssel

16 september Schipper Hans Sol mag met zijn klipper Tatanka tijdelijk op een andere plek in de Oude IJssel in Doetinchem liggen. De boot, die nu nog ligt ter hoogte van de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Iseldoks, verhuist naar een zijtak van de rivier.