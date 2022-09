Aaltje Megelink uit Ruurlo koninklijk onderscheiden voor inzet kerk, Zonnebloem en ouderen

Strafrecht­ge­leer­de Henny Sackers over vrijlating moeder baby Sem: ‘Als voorarrest niet strikt noodzake­lijk is voor waarheids­vin­ding, kom je vrij’

De moeder van de in 2006 omgebrachte baby Sem mag in vrijheid haar strafzaak bij de rechtbank afwachten. De 39-jarige Doetinchemse wordt na twee weken voorarrest vrijgelaten, al blijft ze volgens het Openbaar Ministerie verdachte. Is dit geen hele gekke wending, nadat de politie zo groots de doorbraak in deze 16 jaar oude coldcase had aangekondigd?

22 september