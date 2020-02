Aan de Bak: Borculose Kim doet wat ze het liefst doet: klussen

Als 10-jarige staat Kim al geregeld in de schuur te klussen, samen met haar vader. Het gezin Tragter woont op een boerderij in Borculo en Kims vader heeft een grote werkplaats waar hij geregeld dingen opknapt. „Het is dus een beetje een aangeboren afwijking”, vertelt de 36-jarige moeder van twee met een lach. „Een familiekwaaltje. Mijn vader runde ook een tijd lang zijn eigen klussenbedrijf. Hij vond het dan ook ontzettend leuk om te horen over mijn nieuwe onderneming. Eigenlijk was iedereen meteen heel positief, ze vinden het allemaal bij me passen.”