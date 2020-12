Aan de oudste vereniging van Terborg komt na 156 jaar een einde: ‘Ik kan er met de kop niet bij’

Rolstoel­bus Berkelland dreigt over paar jaar tot stilstand te komen: ‘Het water staat ons aan de lippen’

28 november Het gaat vanwege corona slecht met de Naoberbus in Berkelland. Het ledenaantal is het afgelopen jaar sterk gedaald en er is amper geld. Bovendien gaf bijna de helft van de vrijwillige buschauffeurs er de brui aan. Als er niet snel iets verandert, kunnen mensen uit plaatsen als Ruurlo en Borculo binnenkort geen gebruik meer maken van dit rolstoeltoegankelijke busvervoer.