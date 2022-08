Aan de slag met kunst in de Kruidenhof in Eibergen

‘Lawaaima­ken­de’ karts in Eefde ter discussie: ‘Waarom wordt hier nog niet volop elektrisch gereden?’

Zeven dagen per week mogen ze over het asfalt in Eefde scheuren. Karts met 2-takt motoren. Als het aan Jolande van Borrendam van de Lochemse oppositiepartij LochemGroen! ligt, mag het wel wat minder. Ze vindt dat op de kartbaan in Eefde elektrisch rijden de norm zou moeten zijn en wil dat de gemeente Lochem hier werk van maakt. ,,Die dingen veroorzaken enorm veel herrie.’’

