Aan de wandel met Kester Freriks in Ampsen

‘Natuur’ is het thema van de landelijke boekenweek. De Lochemse boekhandel Lovink stuurt de lezers komende zondag ook meteen letterlijk de natuur in. Achter in de middag, tot het donker wordt.

De wandeling is aan de hand van het nieuwe boek van Kester Freriks: ‘Stilte, ruimte, duisternis’. ,,Mooi dat de schrijver ook zelf aanwezig is om erover te vertellen”, zegt boekhandelaar Boeije Jansen. ,,Freriks is een zorgvuldig schrijver en een zorgvuldig spreker.”

Ampsen

Hij komt aan het woord in de voormalige boerderij De Heerd op landgoed Ampsen. Aansluitend is er een maaltijd en daarna wordt er gewandeld onder aanvoering van de vogelkenners Hans van Hoorn en Eddie Oosthof. ,,Het is geen garantie dat we uilen gaan waarnemen, maar de kans erop is wel groot”, zegt Jansen.

Lovink