Aan het aftellen voor verhuizing naar nieuwe locatie Fijnder op Laarberg

Op het Groenlose bedrijventerrein Laarberg wordt aan de Batterij nog volop gewerkt in het bedrijfspand waarin eerder onder meer badkamers werden geshowd. Voor de deur is een nieuwe bushalte al in bedrijf, voor wie er per openbaar vervoer naartoe wil. Theo Beijer van Sociale DIenst Oost Achterhoek (SDOA) is al aan het aftellen: „Per 1 januari gaan we samen en in januari starten we ook al met de verhuizing hier naartoe. De verwachting is dat we vóór 1 maart over zijn.”