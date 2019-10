Aan welke criteria moeten woningbouwplannen in Berkelland voldoen?

Dierenacti­vis­ten weer vrij na insluiping in konijnen­stal Vragender, nieuwe acties op komst

11:15 VRAGENDER - De twee dierenactivisten die in de nacht van woensdag op donderdag zijn opgepakt in een konijnenstal in Vragender, zijn donderdagmiddag na verhoor weer vrijgelaten. Zij blijven nog wel verdachte in deze zaak, die voor onderzoek bij het Openbaar Ministerie ligt.