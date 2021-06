Aanbiedstation ’s-Heerenberg blijft mogelijk tóch open: afval wegbrengen mogelijk ietsje duurder

Ouderwets druk bij Duitse Tankstelle in Elten, nu het weer mag

30 mei ELTEN - Herman Meijer zit te wachten achter het stuur van zijn auto die staat geparkeerd naast tankstation Aral in het Duitse Elten. ,,Mijn zus is binnen sigaretten halen", zegt Meijer. ,,Doet ze altijd hier. Dadelijk rijden we door naar tankstation Star, even verderop richting de grens. Daar tank ik altijd. Is het immers 2 cent goedkoper dan hier.”