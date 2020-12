Aangeschoten automobilist raakt rijbewijs kwijt na aanrijding in Neede

column bert scheuter Eigenlijk verdienen de Achterhoek­se expats een wekelijkse rubriek in deze krant

10 december Dagelijks trekken Achterhoekers de wijde wereld in om daar eens wat rond te gaan kijken. Met het typerende credo ‘kieknwatwöd’ op de tong is menig streekgenoot er, vaak tegen eigen verwachting in, blijven hangen, wat in dit verband een raar werkwoord is. Dansen, walsen, swingen - enfin iets levendigs zou meer op z’n plaats zijn. Ze voelden zich er thuis.