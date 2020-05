Aangifte bij politie van vernieling: jonge bomen afgebroken in Sinderen

Coronajour­naal #39: Rabelink Logistics, Desi Beusink in Taiwan en Groen is Goan

15:31 In het Achterhoek Coronajournaal praat Frans Miggelbrink met Achterhoekers over de hele wereld over het coronavirus, de gevolgen ervan en over initiatieven die mensen opzetten. Alwink Schweckhorst van Rabelink Logistics komt aan het woord.