Aanhouding in kwestie uitgebrande Maserati van Doetinchemse scootertycoon

De aanhouding is vrijdagochtend verricht in de Beethovenlaan in Doetinchem. De verdachte kwam net aanlopen toen de politie rond 06.00 uur een inval in zijn flatwoning deed. Hij probeerde te vluchten, maar kon na een korte zoektocht worden aangehouden. Het gaat om een man van 32 jaar oud.



De politie is nu bezig met een onderzoek en heeft de Explosieven Opsporingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld: in de flat ligt vermoedelijk een explosief. Vorig jaar was er een explosie in de Beethovenlaan. Of er een verband is met de aanhouding van vandaag, is niet duidelijk. ,,Dat wordt meegenomen in het onderzoek’’, zegt een politiewoordvoerder.



De Maserati brandde maandagmorgen 17 juni deels uit. Muis loofde tien dagen later 2.000 euro tipgeld uit voor degene die de gouden aanwijzing gaf die zou leiden tot de arrestatie en veroordeling van de dader. Het is niet duidelijk wat nu geleid heeft tot de aanhouding.