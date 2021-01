Aanhouding voor bezit 55 kilo illegaal vuurwerk smetje op jaarwisseling: ‘Compliment aan ons allen’

WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - De burgemeesters van Winterswijk, Doetinchem en Doesburg kijken tevreden terug op de rustige jaarwisseling. Meest in het oog springend in de Oost-Achterhoek was misschien wel de aanhouding van een persoon die 55 kilogram illegaal vuurwerk in zijn bezit had. Deze persoon werd aangehouden nabij een tankstation in Winterswijk.