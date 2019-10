Aanleg Doetinchems natuurgebied stilgelegd vanwege stikstof

Zwermen kevers doemen overal op in Gelderland: ‘Ik wist niet wat ik zag’

12:03 AALTEN/WINTERSWIJK - Enorme zwermen met kleine mestkevers doemen momenteel overal op in Oost-Nederland. Vooral in de Achterhoek, maar ook in Ede, Didam en Malden, vormen de dieren sinds enkele weken een ware plaag. ,,Dit komt totaal onverwacht, het is voor ons ook een raadsel”, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit.