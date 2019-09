Aanleg glasvezel zekergesteld voor Kranenburg; andere kernen hebben nog een week

Die 56 adressen omvatten 35 procent van het totale aantal in Kranenburg. Het glasvezelbedrijf hanteert voor de aanleg een deelname van minimaal 35 procent. Als dat is gehaald, kan het netwerk worden aangelegd. De inwoners van de andere kernen in deze drie gemeenten kunnen zich ook al voor een aansluiting melden. De resultaten zijn nog wisselend: Bronkhorst zat deze week op 31 procent, Toldijk op 33 procent en Halle op 32 procent. Onderaan de lijst staan Hoog- en Laag-Keppel (met 15 en 14 procent) en Rietmolen met 16 procent.

Nog een week

De aanmelding sluit 23 september. Op die datum is bekend in welke dorpen de 35 procent is gehaald.



Dit najaar start de voorbereiding van de aanleg. De daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk kan dan in de winter beginnen. Het is de bedoeling dat het netwerk in de zomer van 2020 in bedrijf is.