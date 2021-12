Aanleg nieuwe woonwijken in gevaar: stroomnet is vol

De problemen met het net zijn de afgelopen jaren toegenomen, meldt Liander, de netbeheerder die in Gelderland actief is. Er was altijd al veel vraag naar elektriciteit, maar die vraag blijft groeien. De hoofdoorzaken: woningen moeten van het gas af, we gaan steeds meer elektrisch rijden en bedrijven verduurzamen in hoog tempo. Daarnaast komen er steeds meer zonnepanelen en windmolens, waarvan de opgewekte energie ook het net op moet.



Maar dat kan niet altijd, doordat in Gelderland de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt. Dat houdt in dat er geen ruimte is om grootschalige nieuwe zonnevelden of windparken op het elektriciteitsnet aan te sluiten.