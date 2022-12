Aanleg van ‘dure’ brug speciaal voor boeren in Almen op losse schroeven: ‘Kunnen we nog terug?’

Jan Ybema hielp jubileren­de fabriek in Borculo naar doorbraak: van melkover­schot medicijnen maken

Borculo viert dit jaar 125 jaar zuivelindustrie. Oud-directeur Jan Ybema (86) blikt terug op zijn tientallen jaren in de fabriek. De geboren en getogen Fries werkte er van 1967 tot en met 1995. Een cruciale fase in het bestaan van de zuivelfabriek. ,,Een mooie tijd, er was de vrijheid om volop te innoveren.’’

3 december