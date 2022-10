Aanleg zonnepark in Doetinchem in ijskast vanwege stijgende prijzen: ‘Rendement zou dalen tot nul’

,,We zouden rond deze tijd beginnen met de aanleg”, zegt Ben Menting, bestuurslid van de Doetinchemse coöperatie Zonneklaar. ,,De vergunning om te bouwen ligt er en voor een deel van het park is subsidie toegezegd. Maar de kosten voor apparatuur zijn ondertussen met 20 à 30 procent gestegen. De investering was begroot op 1 miljoen euro, daar zou dus nu 2 à 3 ton bijkomen. Dat is te veel en darom hebben we besloten te wachten.”