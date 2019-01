Aannemer moet Aaltense weg opnieuw asfalteren

Eerste laadpaal geplaatst in Eefde met LochemEner­gie

10:29 In Eefde is vrijdag de eerste laadpaal is geplaatst in het kader van de Laadpalen Actie van gemeente Lochem. Dat gebeurde in Eefde bij restaurant De Sluis van het echtpaar Dikken. Zij zijn de eerste ondernemers die hebben gereageerd op de combinatie van praktische hulp op maat en financieel voordeel, aangeboden door LochemEnergie.